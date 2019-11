Zgodnie z zapowiedziami premiera, po buspasach będzie można jeździć samochodami osobowymi. Warunek jest jeden – w pojeździe będą musiały znajdować się 4 osoby. Jak się okazuje, z takiego impasu można wyjść w kreatywny sposób. Przeczytajcie!

Buspasy pozwolą zarobić? Na Olx pojawiło się ciekawe ogłoszenie

[pisownia oryginalna – red.] Ponieważ wejdzie przepis że po BUSPASACH będą jeździć auta z kilkoma pasażerami oferuję usługę bycia dodatkowym pasażerem. Wsiadam do twojego auta i jadę z tobą. (…) Możliwość umówienia się na abonament.

Nowa usługa na buspasach będzie możliwa?

godzina jazdy w cenie 10 złotych;

30 minut za 5 złotych;

10 minut za 2 złote.

Niestety, opisywane ogłoszenie nie jest już dostępne.Nie od dziś wiadomo, że Polacy mają smykałkę do interesów. Czasami objawia się ona kreatywnością na granicy legalności. Dowodem na to niech będzie zabawne ogłoszenie na Olx, które pojawiło się tuż po ogłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego postulatów rządu.Tego typu usługa to oczywiście precedens, który trudno uznać za poważny. Autor ogłoszenia na razie szacuje, że serwis tego rodzaju nie powinien być drogi.Warto podkreślić, że w krajach zachodnich rozwija się zjawisko „carpoolingu”. Nie ma ono formy biznesowej, to raczej forma uprzejmości. Polega na wzajemnym odwożeniu się do pracy. Carpooling ma na celu minimalizowanie korków i produkcji spalin.