Do wypadku doszło koło południa w piątek. Kierowca hondy wyjeżdżający z ulicy św. Jerzego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu ul. Hubską. Doszło do zderzenia, w którym 34-letni motocyklista mocno ucierpiał. Z urazami wielonarządowymi trafił do szpitala.