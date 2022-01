Wrocław. Zobacz unikatowe zdjęcia drewnianego kościółka z parku Szczytnickiego (FOTO) r

Drewniany kościół, który obecnie znajduje się w parku Szczytnickim we Wrocławiu zbudowano... na Górnym Śląsku pod koniec XV. Na początku XX wieku kościół rozebrano i przewieziono do Breslau, na Wystawę Stulecia w 1913 roku. Od tego czasu jest we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia z archiwum fotopolska.eu i Polska Press