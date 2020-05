Wrocław. Zaginioną kobietę szukała rodzina, straż pożarna i policja. 40-latka odnalazła się... w galerii handlowej

Kilkanaście godzin trwały wczorajsze poszukiwania 40-letniej kobiety z Sobótki. W akcję zaangażowani byli policjanci i strażacy. Zaginioną odnaleziono późnym wieczorem, w jednej z galerii handlowych w Bielanach Wrocławskich.

- O tym, że 40-latka wyszła wczoraj rano z domu w Sobótce, nikomu nic nie mówiąc, policjantów powiadomiła jej rodzina. Jako, ze kobieta wymaga stałej opieki bliskich, zarządzono jej poszukiwania - poinformował nas asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci wraz ze strażakami z OSP Sobótka, rozpoczęli przeczesywanie terenów wokół Ślęży i samą Sobótkę. Poszukiwania prowadzono pieszo i w radiowozach, zaangażowano też przewodnika z psem.

O zaginionej kobiecie powiadomiono także wszystkie komisariaty podległe Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wreszcie po 18-tej kobietę zauważono w jednej z galerii handlowych w Bielanach Wrocławskich. Była cała i zdrowa. Policjanci odwieźli ją do domu w Sobótce. Nie wiadomo jak z Sobótki trafiła do centrum handlowego pod Wrocławiem.