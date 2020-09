Wrocław. Z Sępolna znikają topole. Zaczęła się wycinka (ZOBACZ ZDJĘCIA)

"Polak prawdziwy nigdy by topoli nie wyciął, bo to polskie drzewo", "To Pan Bóg stworzył topole" - m.in. takie hasła pojawiły się w ostatnich dniach na topolach rosnących na wrocławskim Sępolnie. Na drzewach zawisły też wizerunki Matki Boskiej i Chrystusa. Ich autor próbował w ten sposób powstrzymać miasto od planów wycinki drzew. Nie udało się.

Dziś zaczęły znikać pierwsze drzewa, pozostałe mają zostać wycięte do końca tygodnia.

Wycinką zajmuje się specjalistyczna ekipa wspinaczkowa, bo kilkudziesięcioletnie drzewa są już dwa, a w niektórych miejscach nawet trzy razy wyższe od budynków, przy których rosną.