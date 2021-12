Wrocław: Wypadek karetki przy obwodnicy śródmiejskiej. Auto jechało "na sygnałach" [ZDJĘCIA]

Karetka transportowa prywatnej firmy Luxury Medical Care zjeżdżając z wiaduktu od strony ul. Kuklińskiego, podczas skrętu w lewo w ul. Żmigrodzką, na skrzyżowanie wjechała na czerwonym świetle i zderzyła się z hondą jadącą od al. Jeziorańskiego prosto przez skrzyżowanie.

Karetka jechała z pacjentem. Dwie osoby jadące samochodem osobowym zostały ranne i są badane w innej karetce pogotowia.

Kierowca, ratownik medyczny i pacjent podróżujący karetką nie odnieśli poważnych obrażeń.

Na miejscu interweniują dwa zastępy straży pożarnej i policja, która ustala dokładne okoliczności wypadku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że winnym spowodowania tego wypadku będzie kierowca karetki, gdyż to on wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, nie zachował należytej ostrożności jadąc na sygnałach uprzywilejowania i doprowadził do zderzenia.