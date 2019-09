Wrocław. Wszystko o jabłkach już w ten weekend w Ogrodzie Botanicznym. Zapraszamy! [24.09.2019]

To znakomita okazja, aby przypomnieć zalety jabłoni, które uprawiali nasi dziadkowie. Miały one wiele walorów: drzewa, choć często owocowały co drugi rok, to mniej chorowały, a owoce znakomicie nadawały się do długiego przechowywania. Miały też swój wyrazisty i niezapomniany smak.

Zaplanowano ekspozycję połączoną z degustacją ponad 20 starych odmian jabłek. Na jarmarku znajdziemy duży wybór drzewek dawnych odmian oraz przetwory i ciasta z jabłkami.

O godzinie 12.00 rozpocznie się konkurs w obieraniu jabłek, o 13.00 zaś wykład „O dawnych odmianach jabłek”, który wygłosi dr Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Po południu, o godz. 16.00, pod wierzbą płaczącą rozpocznie się koncert z cyklu „Muzyka w Ogrodzie” – Marcin Jaskowski zagra na instrumencie o nazwie handpan.

Warto też pomyśleć o spacerze po Ogrodzie, już w jesiennym nastroju. Teraz zakwitły zimowity, wciąż piękne są hortensje, pacioreczniki, popularne astry nazywane marcinkami, turzyce, miskanty i inne trawy ozdobne.