Wrocław. Urząd miejski zamknął drzwi, więc tłum ludzi stanął przed budynkiem (ZDJĘCIA)

- Wszędzie słychać apele, by unikać dużych skupisk ludzi, tymczasem przed urzędem miejskim na Zapolskiej stoi tłum - zaalarmowali nas w poniedziałek rano Czytelnicy. - Straż miejska wpuszcza do środka tylko pojedyncze osoby, reszta stoi więc przed budynkiem.

Już w niedzielę prezydent Jacek Sutryk zapowiedział ograniczenie pracy urzędu miejskiego. Czynne są tylko biura obsługi mieszkańców przy ul. Zapolskiej, Bogusławskiego i pl. Nowy Targ.

Dlaczego wrocławian nie wpuszczono do urzędu? - Dzisiaj jest pierwszy dzień sprawdzania temperatury wszystkim wchodzącym do budynków urzędu. Przy Zapolskiej rano wchodziła większa liczba urzędników, więc przez dwadzieścia minut od otwarcia była tam kolejka - mówi Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej w ratuszu. - Teraz praca odbywa się normalnie. Klienci, którzy przychodzą z tematami, które wymagają osobistej obecności, są obsługiwani bez zmian, tyle, że do okienek podchodzi się pojedynczo – dodaje Gałecki.

