Wrocław: Szokujące wyniki kolejnej kontroli ITD. Co trzeci autobus nie powinien wozić ludzi

- Do tej pory skontrolowaliśmy 61 autobusów, zatrzymaliśmy 19 dowodów rejestracyjnych, do ruchu nie dopuściliśmy 11 z nich z powodu poważnych usterek technicznych. Wszczęliśmy również dwa postępowania administracyjne wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej za poważne usterki techniczne, a w przypadku trzech kierowców nałożyliśmy mandaty karne za niesprawne technicznie pojazdy – Mariusz Kaczmarz, zastępca naczelnika wydziału inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu podsumowuje wyniki uzyskane do godz. 9.

Czytaj także:Ostatni moment, żeby przejechać estakadą. Od soboty będzie zamknięta

Najpoważniejsze wykrywane usterki techniczne w pojazdach tego podwykonawcy MPK to nieodpowiedni stan bieżnika opon na kołach bliźniaczych od wewnętrznej strony na tylnej osi, nieszczelności układu pneumatycznego związane z układem hamulcowym i wycieki płynów eksploatacyjnych, w tym oleju.

- To są usterki zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. One są niebezpieczne zarówno dla innych uczestników ruchu drogowego, jak i tych, którzy korzystają z przewozów, którzy są wiezieni w tych autobusach. Są też usterki zagrażające środowisku. To ważne, żeby tego środowiska nie truć poprzez dostarczanie szkodliwych substancji – tłumaczy Mariusz Kaczmarz.