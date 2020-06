Wrocław. Sutryk, Podsiadło, Lewandowski... Zobacz wyjątkowe portrety w Starym Klasztorze (ZDJĘCIA))

"Zawsze chciałem zacząć rysować, ale brakowało mi na to czasu" - mówi Maciej Święty – "przymusowa kwarantanna dała mi tego czasu aż nadto, dlatego też powoli i uparcie zacząłem realizować swój plan. Obejrzałem kilka tutoriali, przećwiczyłem kilka mniej lub bardziej trudnych postaci i tak zauważyłem, że ludziom w końcu podoba się to, co robię. Rysuję celebrytów znanych całej Polsce, ale też bardzo chętnie tych lokalnych artystów, szczególnie, jeśli znam ich osobiście i mogę przemycić niektóre smaczki na taki portret. Jestem przeszczęśliwy, że mogę pokazać moje rysunki w Starym Klasztorze, do którego mam ogromny sentyment, a do tego znów postawić stopy na tej wyjątkowej scenie!"