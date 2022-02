Wrocław. Sprawcy przebrani za robotników napadli na szefową kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego

- Mogę jedynie potwierdzić, że doszło do napaści na dyrektor kancelarii Sejmiku. Napadnięto ją w jej własnym domu - powiedział nam Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Tylko w nocy ze środy na czwartek dolnośląscy strażacy wyjeżdżali do interwencji związanych z silnym wiatrem 300 razy. Przed południem wichura nieco ucichła, ale już po godzinie 12 zaczęły się…

Do budynku weszło trzech mężczyzn w roboczych strojach i budowlanych kaskach. Obezwładnili 49-latkę, a wokół szyi owinęli jej taśmę. Doszło do szamotaniny.

- Do napadu doszło dziś o 7 rano. Prowadzimy teraz działania za sprawcami najścia na jeden z domów na terenie Leśnicy we Wrocławiu. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ci sprawcy zostali spłoszeni przez jednego z domowników i uciekli. Na miejscu trwają teraz czynności prowadzone przez grupę dochodzeniowo śledczą. Również w terenie policjanci prowadzą poszukiwania napastników - powiedział nam nadkomisarz Kamil Rynkiewicz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.