Wrocław. Sky Tower zaprasza na koncert Łukasza Szubskiego

W najbliższy piątek, specjalnie dla widowni Sky Tower, swój koncert zagra Łukasz Szubski. Ze względu na otaczającą nas sytuację będzie to koncert wirtualny, ale z pewnością dostarczy wielu realnych wzruszeń i emocji, a sam muzyk zaskoczy niejedną nietypową aranżacją. Znakomity pianista ma w swoim bogatym repertuarze kilkaset utworów muzyki filmowej, jazzowej, klasycznej, a także wiele popowych i rockowych hitów. Udział w wydarzeniu będzie świetną okazją do oderwania się od rzeczywistości i relaksu przy dźwiękach fortepianu.

Przypomnijmy, że Łukasz Szubski to absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Artysta od ośmiu lat współpracuje z Filharmonią Śląską, jest laureatem jednych z najważniejszych konkursów, m.in. „Grand Prize Virtuoso” w Londynie czy Giovani Musicisti Premio „Antonio Salieri” we Włoszech. To jednak nie wszystko - gościł także dwukrotnie na scenie w Sky Tower, za każdym razem zachwycając widownię fortepianowymi wariacjami znanych utworów.