Wrocław. Przysięga żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

27 marca to wyjątkowy dzień dla 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W niedzielę na pl. Wolności we Wrocławiu złożona przez żołnierzy została tradycyjna przysięga. Święto było też okazją do upamiętnienia 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.