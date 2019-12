Przebudowa ulicy Otyńskiej i Fabrycznej wchodzi w decydującą fazę. W dniach 13-17 grudnia wykonawca - firma Skanska będzie układał kolejną warstwę asfaltu na ulicy Otyńskiej i części ul. Fabrycznej oraz pierwszą na kolejnym odcinku ulicy Fabrycznej. Dojazd do biur i zakładów przy ulicy Fabrycznej będzie odbywał się w trakcie trwania prac ulicą Wagonową, a następnie terenem wewnętrznym WPP. Z kolei dojazd do ul. Otyńskiej przez ul. Szczyrki. Powrót do obecnej organizacji ruchu zastępczego w tym rejonie ma nastąpić 18 grudnia, ale wykonawca zrobi wszystko, aby było to możliwe wcześniej. W trzeciej dekadzie stycznia wykonawca planuje udostępnić dla ruchu fragment ul. Fabrycznej od Wagonowej do wjazdu Fabryczna 14. Kolejny etap wjazd od Fabrycznej do WPT pod koniec lutego. Ostatni odcinek ul. Fabrycznej zostanie udostępniony w marcu 2020 roku.

