Wrocław. Plac zabaw przy centrum handlowym Magnolia otwarty. Zobacz zdjęcia

W piątek oddano tam do użytku odnowiony plac zabaw. Miejsce będzie dostępne dla chętnych przez cały tydzień.

O bezpieczeństwo najmłodszych zadbano również, instalując nową, bezpieczną nawierzchnie, ogrodzenie oraz miękkie krawężniki. Dla najmłodszych dostępne będą również foremki oraz akcesoria do zabawy w piaskownicy. Nowy plac zabaw jest czynny 7 dni w tygodniu, od godziny 9.00 do 21.00.

- Udogodnienia dla rodzin z dziećmi to priorytet naszego centrum handlowego. Jako jedyni we Wrocławiu zapewniamy najmłodszym tak duży plac zabaw na świeżym powietrzu. Z odnowionej przestrzeni mogą korzystać wszystkie dzieci, bez ograniczeń. Dodatkowo do dyspozycji jest również zewnętrzne wielofunkcyjne boisko, a dla starszych dzieci i młodzieży - także strefa do street workoutu (czyli strefa treningowa - przyp. red.) – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park i dodaje, że odnowiony plac zabaw został oddzielony od strefy street workoutu, którą także poddano pracom renowacyjnym.