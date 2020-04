Wrocław. Oszukali 200 osób na koronawirusa. Mogą posiedzieć nawet 8 lat

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z kryminalnymi z Komisariatu Policji w Strzegomiu zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. To ciąg dalszy zatrzymań z marca br.

W okresie od lutego br. do 26 marca br. nie tylko we Wrocławiu, ale też w innych miastach Polski, wykorzystując jedną z działalności gospodarczych, doprowadzili ponad 200 osób fizycznych i podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powodując straty w kwocie nie mniejszej niż 70 tys. zł. Wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, co do zamiaru sprzedaży im środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, kombinezonów ochronnych i płynów antybakteryjnych, które to miały m. in. służyć do ochrony przed możliwością zarażenia koronawirusem. Oczywiście wyrobów tych nie posiadali.

Przypominamy, że część z poszkodowanych osób chciała zakupić środki ochrony po to, by przekazać je w ramach dobrego uczynku placówkom medycznym czy szpitalom.

Zatrzymane osoby pomagały w tym przestępczym procederze poprzez zakładanie kont w wielu bankach, na które osoby czy podmioty pokrzywdzone przelewały środki pieniężne po zakupie potrzebnych im akcesoriów. Za pomocnictwo w oszustwie grozi podejrzanym do 8 lat pozbawienia wolności. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Podczas sprawdzania ich miejsc zamieszkania zabezpieczono dokumenty świadczące o tym przestępstwie.