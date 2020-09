Wrocław. Na Kowalach powstają Wille Miejskie. Zobacz wizualizacje i miejsce, w którym zostaną wybudowane (ZDJĘCIA)

KARMAR na terenie całej Polski buduje mieszkania, biurowce, budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe i infrastrukturalne. Spośród ponad 100 realizacji można wyróżnić następujące: Miasto Marina we Wrocławiu, Miasteczko Orange w Warszawie, Toruń Plaza i Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Od ponad dekady firma należy do międzynarodowej grupy Bouygues Construction, która może poszczycić się realizacjami takimi jak most Hong-Kong-Zhuhai-Makau na Morzu Południowochińskim oraz Qatar Petroleum District w Doha.

Deweloper Bouygues Immobilier Polska prowadzi we Wrocławiu prace przygotowawcze pod budowę nowego osiedla o nazwie Perspective – Wille Miejskie. Przy ul. Kwidzyńskiej 23 na Kowalach niedługo rozpoczną się właściwe prace budowlane . Ich wykonawcą będzie założona w 1991 roku firma KARMAR. – Wybraliśmy sprawdzonego partnera. We Wrocławiu współpracowaliśmy z tą niezwykle doświadczoną firmą przy realizacji Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej – informuje Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. – Nasze filozofie działania są zbieżne. Popularyzujemy nowoczesne rozwiązania i zrównoważone budownictwo, którego filarem jest ekologia – dodaje.

Kameralnie wokół dębu Na Kowalach Bouygues Immobilier Polska zleca KARMAR wybudowanie osiedla składającego się z kameralnych 2-piętrowych budynków wielorodzinnych utrzymanych w stylu willi miejskich. W inwestycji przy ul. Kwidzyńskiej pojawi się 13 takich budynków, w których znajdzie się 169 mieszkań. Ich metraże zaczynają się od 28 mkw., a kończą na 85. Do wyboru jest wiele różnych wariantów rozkładu pomieszczeń: od kawalerek, przez praktyczne 2 i 3 pokoje, do mieszkań 4-pokojowych na większe potrzeby. Wszystkie mają balkony lub ogródki.

Kameralne wille wielorodzinne staną wzdłuż zielonej alei, która przebiegnie przez całe osiedle. Jej punktem centralnym będzie stary dąb. Zachowane drzewo otoczy skwer, który ma być głównym miejscem spotkań i relaksu. – Usytuowanie budynków w takim otoczeniu pozwala na relaks po pracowitym dniu. To doskonałe miejsce na długie spacery i odpoczynek od zgiełku miasta – zauważa Cezary Grabowski. W wielu miejscach zauważalny będzie ozdobny kształt dębowego liścia, który jest motywem przewodnim osiedla. Architekci postawili na współczesną, minimalistyczną architekturę dostosowaną do okolicznej zabudowy domów jednorodzinnych.

Trzy zalety lokalizacji

Kameralność i lokalizacja w spokojnym rejonie Wrocławia to dwa największe atuty nowoczesnego osiedla. Po pierwsze w okolicy można skorzystać z wielu atrakcji i miejsc spędzania wolnego czasu. Nieopodal znajdują się obiekty sportowe m.in. korty tenisowe, hale z boiskami, park trampolin i lodowisko. – Niecały kwadrans zajmuje spacer do malowniczych terenów zielonych nad Odrą i atrakcyjnych tras biegowych. Zachęcające są także nabrzeża Widawy i Kanał Żeglugowy – dodaje Cezary Grabowski. Nieco dalej na południe są tereny rekreacyjne nad Morskim Okiem, park Szczytnicki, Hala Stulecia i Ogród Japoński.

Po drugie Kowale są dobrze połączone z innymi miejscami Wrocławia dzięki komunikacji miejskiej i pobliskiej obwodnicy. Czas dojazdu autem do placu Grunwaldzkiego to 6 minut, do Hali Stulecia – 8, a do Rynku – 12. Mieszkańcy Perspective wygodnie dostaną się w te miejsca również tramwajem i autobusem. Do najbliższego przystanku będę mieli zaledwie 100 metrów.