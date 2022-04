Wrocław Motorcycle Show w Hali Ludowej. Ależ maszyny!

Na targi przyjechały najnowsze modele motocykli, jakie producenci przygotowali na rozpoczynający się właśnie sezon. Obok najmocniejszych maszyn prezentowane są równie popularne motocykle o mniejszej pojemności 125 cm 3, a także motorowery i skutery. Coraz popularniejsze stają się też pojazdy o napędzie elektrycznym.

Na stoiskach można zaopatrzyć się w niezbędne do motocyklowej przygody kurtki, kaski, spodnie, buty, rękawice i wiele innych akcesoriów.

Motorcycle Show to również liczne spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata dwóch kółek. Okazuje się, że na motocyklu można podróżować nawet z psem, i to wcale nie małym, bo z owczarkiem belgijskim.