Wrocław. Morderstwo w bloku przy ul. Bolesławieckiej na Szczepinie. Zobacz zdjęcia!

Policja zatrzymała kilka osób, które mogą mieć związek z tą sprawą.

Do morderstwa przy ulicy Bolesławieckiej doszło w czwartek około godz. 20. Na miejscu pojawili się mundurowi, kilka osób wyprowadzono z budynku. Policja na razie nie zdradza płci ani wieku zmarłej osoby. Tłumaczy, że wciąż prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.

- Przy ulicy Bolesławieckiej doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym i potwierdzam fakt, iż nie żyje człowiek. Policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą i zatrzymali kilka osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Obecnie prowadzone są czynności operacyjne z ich udziałem. Z uwagi na ich charakter, to wszystko, co mogę obecnie przekazać - informuje st. sierż. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Więcej szczegółów i okoliczności tragicznej śmierci powinniśmy poznać w poniedziałek.