Wrocław. Listonosz mógł zarazić mnóstwo ludzi. Przeczytajcie

- Wydawało mi się, że te pieniądze będą przekazywane w kopertach. Ale nie. Listonosz wszedł do środka, do mieszkania, wyciągnął pieniądze, przeliczył je własnymi rękami i położył na stole. A dlaczego? Żeby dostać ogonek od emerytury - przekonuje Krzysztof Wojciechowski. Listonosz nie miał ani rękawiczek na rękach, ani maseczki na twarzy, natomiast przechodził klatkami schodowymi zapewne dotykając poręczy, setek dzwonków i klamek.

Blok przy ul. Ślicznej we Wrocławiu ma 10 pięter i jedenaście klatek. Może w nim mieszkać około 1000 osób, z których, jak sami mieszkańcy bloku szacują, nawet 80 procent to osoby w podeszłym wieku. We wtorek, 14 kwietnia, mieszkającym tam rodzicom Krzysztofa Wojciechowskiego listonosz przyniósł emerytury. Wcześniej rozmawiali z synem i ustalili, że mama pana Krzysztofa weźmie w progu koperty z emeryturami zachowując największą ostrożność.

- Ja tak dbam o swoich rodziców. Matka jest po osiemdziesiątce, Ojciec kilka lat starszy, z łóżka w ogóle nie wstaje. Oni nigdzie nie wychodzą, wszystko im przynosimy do domu. A tu listonosz nic sobie z tego nie robi, kiedy wiadomo, że to grupa docelowa i po zakażeniu koronawirusem umiera najwięcej emerytów - martwi się wrocławianin.

Kiedy Krzysztof Wojciechowski dowiedział się od mamy o całym zajściu, postanowił zapytać służb pilnujących przestrzegania nakazów bezpieczeństwa. Spod numeru 112 został odesłany do sanepidu, do którego nie mógł się dodzwonić. Pomyślał więc, że skoro policja karze mandatami osoby niestosujące się do nakazów, zainteresuje się jego sprawą. Jednak dyżurni zarówno lokalnego komisariatu, jak i komendy wojewódzkiej, jak opowiada, wyśmiali go, a sekretarz komendanta wojewódzkiego kazał mu napisać skargę do wydziału kontroli wewnętrznej i zapowiedział, że odpowiedź otrzyma za miesiąc.