Wrocław. Kiedy Solpol zniknie z ulicy Świdnickiej? Oto najnowsze informacje!

Na początku stycznia pojawiła się informacja, że wielkie wyburzanie Solpolu, symbolu architektury lat 90. w centrum Wrocławia, ma się rozpocząć 17 stycznia. Tymczasem właściciel nie potwierdził tego terminu, a poza tym, w byłej galerii handlowej wciąż przebywa kilku najemców.

Decyzja o tym, że właściciel Solpolu - Polsat Nieruchomości - może rozpocząć wielką demolkę, czyli jego wyburzanie, zapadła pół roku temu. Wbrew staraniom miejskich aktywistów i organizowanym przez nich akcjom w sieci, charakterystycznego kompleksu nie udało się wpisać do rejestru zabytków.

Na portalu oferteo.pl z końcem 2021 roku pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy, który podjąłby się rozbiórki obiektu i wywiezienia gruzu. Jako datę rozpoczęcia prac wskazano 17 stycznia 2022 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie chęć podjęcia się tego zadania zgłosiło już kilkanaście firm rozbiórkowych. Przedstawiciele Polsatu Nieruchomości, spółki należącej do grupy Zygmunta Solorza-Żaka, nie potwierdzili nam jednak tej daty, jako momentu rozpoczęcia wyburzania. Poza tym, mimo że kompleks wygląda na opuszczony, to jednak wciąż swoje siedziby ma w nim kilka firm, z którymi trzeba rozwiązać umowy najmu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, może to potrwać co najmniej do marca.