Wrocław. Groźny wypadek na obwodnicy śródmiejskiej. Droga jest zablokowana (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Oddasz krew, poprowadzisz tramwaj. Akcja wrocławskiego MPK

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje do honorowych dawców oraz do wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną o oddawanie krwi i jej składników. Jest...