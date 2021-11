Wrocław Główny wyróżniony w konkursie "Dworzec Roku". Zobaczcie!

Wrocław Główny z nagrodą publiczności w konkursie "Dworzec Roku". Dworcem roku został dworzec w Oświęcimiu.

Czwarta edycja konkursu na najlepszy dworzec w Polsce ruszyła w maju 2021 r. Eksperci oceniali propozycje pod kątem atrakcyjności budynku i otaczającej przestrzeni, dostępności dla wszystkich pasażerów, utrzymania porządku, poczucia bezpieczeństwa i integracji z lokalnym systemem transportu publicznego. Następnie wskazali finałową grupę, a przy wyborze najlepszego dworca decydujący głos mieli internauci.

"Konkurs jest okazją do pokazania pozytywnych zmian, jakie przechodzi polska kolej. Dla osób zajmujących się transportem i rozwojem miast to także okazja do zebrania opinii pasażerów i znalezienia dobrych praktyk, które należałoby promować. Ogromnie cieszy nas rosnące zainteresowanie udziałem wśród pasażerów i miłośników transportu szynowego, obserwujemy również zaciętą rywalizację także wśród samorządowców i prezydentów miast. Mamy nadzieję, że zdrowe zmagania wpłyną przede wszystkim na poprawę jakości obsługi podróżnego" – podkreślał pomysłodawca konkursu, prezes Fundacji ProKolej Jakub Majewski.