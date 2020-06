Wrocław. Dopadło go przeznaczenie. Miał zakaz prowadzenia pojazdów i wjechał w niego nietrzeźwy kierowca

Sprawca całego zdarzenia ob. Gruzji pomimo stanu upojenia alkoholowego postanowił wsiąść za kierownicę i ruszyć w podróż. Brak możliwości bezpiecznego prowadzenia pojazdu był podyktowany krążącym w jego organizmie alkoholem, jak się okazało w ilości blisko 1.7 promila. 25-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a pojazd, którym się poruszał na parking strzeżony.

Nie była to jednak zwykła kolizja. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem, wykonując manewr wymijania, nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka, w wyniku czego doszło do kolizji.

Chwilę po północy wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednej z ulic Krzyków. Z informacji przekazanych przez Dyżurnego wynikało, iż doszło tam do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce celem udzielania pomocy osobom biorącym udział w zdarzeniu, na szczęście na jego skutek nikt nie odniósł obrażeń.

Nie był to jednak koniec złych informacji, bowiem kierujący fiatem, poszkodowany w tym zdarzeniu, sprawdzony w policyjnych kartotekach okazał się posiadać aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych zagrożone jest pobytem za kratkami nawet do 5 lat.

Nieszczęśliwy splot wydarzeń pozwolił na ujawnienie dwóch sprawców przestępstw.

źródło: wrocławska policja