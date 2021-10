Wrocław. Byliście w weekend na jarmarku w Leśnicy? Zobaczcie fotki! Jarosław Jakubczak

Tłum wrocławian przybył dziś do zamku w Leśnicy. Jak co roku, w pierwszą niedzielę października, organizowany jest tu piknik historyczny. Wieczorem odbędzie się wielka walka o zamek. Zobaczcie zdjęcia. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (56 zdjęć)

Tłumy wrocławian przybyły do zamku w Leśnicy, jak co roku, w pierwszą niedzielę października, kiedy to organizowany jest piknik historyczny.