Brak prądu i wody we Wrocławiu w najbliższych dniach dotyczyć będzie dziesiątki ulic i tysięcy mieszkańców. Zobaczcie na kolejnych slajdach listę adresów we Wrocławiu pod które nie zostanie dostarczony prąd i woda w dniach od 13 do 16 września. Do kolejnego zdjęcia przejdziesz za pomocą strzałek, myszki albo gestu, jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego

Archiwum Polska Press