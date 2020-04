Wrocław 1992. Bardzo się zmienił? Jak wyglądali jego mieszkańcy? [ZOBACZCIE FILM]

Wyszperaliśmy film nakręcony we Wrocławiu w 1992 roku. Co ciekawe, jego autorem jest Amerykanin, który opowiada o naszym mieście jako atrakcji turystycznej. Jak wyglądał Wrocław 28 lat temu? Zapraszamy was w podroż do przeszłości. Obejrzyjcie film poniżej i podzielcie się z nami wspomnieniami. A może kogoś rozpoznacie? Dajcie znać w komentarzach!

Wideo