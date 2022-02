Wojna na Ukrainie. Dolny Śląsk solidarny z ofiarami rosyjskiej agresji. Wiece poparcia, przygotowania do przyjęcia uchodźców [RELACJA LIVE]

AKTUALIZACJA

Godz. 17.40 - Manifestacja pod pręgierzem we Wrocławiu

Na godz. 18 we wrocławskim Rynku zaplanowano manifestację poparcia dla Ukrainy.

"Spontaniczna manifestacja we Wrocławiu spowodowana jest zaostrzeniem na Wschodzie Ukrainy. Po uznaniu przez rosyjskiego prezydenta niepodległości ORDLO (separatystycznych republik ludowych Ługańskiej i Donieckiej), wprowadzeniu regularnych wojsk na ich terytorium, sytuacja bezpieczeństwa w regionie i na świecie jest bardzo niestabilna. We Wrocławiu mieszka około 100 tysięcy Ukraińców. Mimo odległości, sercem i myślami jesteśmy z Ukrainą" - mówią organizatorzy manifestacji.