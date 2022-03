Kamala Harris w Warszawie. Spotyka się z prezydentem i premierem

Wiceprezydent USA Kamala Harris przyleciała w środę wieczorem do Warszawy. To najwyższy rangą polityk Stanów Zjednoczonych, który odwiedza Polskę od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Wiceprezydent Harris spotyka się dzisiaj w Warszawie z polskimi władzami.

Spotkanie z prezydentem

Prezydencki minister Jakub Kumoch podkreślał w TVP, że politycy mają przede wszystkim zastanawiać się, jak doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. "Jeżeli ta wojna trwa to dla Ukrainy jest tragedią, a dla nas jest wielkim obciążeniem. Jeśli natomiast zakończy się porażką, to grozi to unicestwieniem Ukrainy i wielkimi problemami dla bezpieczeństwa Polski" - dodał Kumoch.