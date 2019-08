Wiemy, jaka będzie zima. Zobacz prognozę pogody na koniec 2019 roku

Według długoterminowej prognozy pogody, opublikowanej przez amerykański portal AccuWeather, we wrześniu i październiku w naszej części Europy dominować będą suche, pogodne dni z temperaturą w okolicach 20 stopni Celsjusza. Pogoda we wrześniu i październiku 2019 we Francji, Niemczech, Polsce, Czechach, czy Słowacji będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Niestety przedłużająca się susza nie jest dobrą informacją dla rolników.

Jaka będzie zima 2019/2020?

W grudniu doświadczymy zmiennej pogody z deszczem i śniegiem z deszczem. A mrozów możemy spodziewać się już na początku stycznia.

Na zachodzie kraju pierwszy miesiąc zimy minie raczej pod znakiem jesiennej aury. Utrzymają się wysokie temperatury, za sprawą których częściej będzie padać deszcz niż śnieg. Inaczej będzie na wschodzie, gdzie spodziewamy się pierwszego uderzenia zimy ze śniegiem i mrozem.