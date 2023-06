Wielkie zmiany komunikacyjne na Wielkiej Wyspie. Co na temat budowy AWW mówią mieszkańcy? [SONDA ULICZNA]

- Jestem bardzo niezadowolona z tych zmian. Pisałam kilka petycji, żeby ich nie było. Bardzo się cieszyłam, że mieszkam tu jak na wsi i nie mam żadnych wielkich ulic. Uważam, że ten przejazd jest potrzebny jak dziura w moście. Teraz idę 10 minut dłużej do parku z psami niż, gdy nie było tej nieszczęsnej alei. Spaliny będą szkodziły parkowi, który kocham nad życie. Po prostu jestem zła, że to tutaj jest – mówi Elwira Moszyńska, mieszkanka Sępolna.

- To bardzo dobra inwestycja, czekamy tylko na jej sfinalizowanie. W tej chwili utrudnienia niewątpliwie występują. Zwłaszcza, że Sępolno i Biskupin znajduje się na jednej wspólnej ulicy, plus te wąskie gardło, czyli most Zwierzyniecki… Ale cieszymy się – mówi Aneta Jakubczak.