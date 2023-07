Historyczny moment na nowych mostach we Wrocławiu. Testy obciążeniowe na Alei Wielkiej Wyspy

Próby obciążeniowe mostów nad Odrą i Oławą na AWW

Mosty nad Odrą oraz Oławą są niezbędne, aby przejechać od strony ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej w kierunku Sępolna i Biskupina. Oba zostały poddane ekstremalnym obciążeniom: most Olimpijski nad Odrą 16 samochodami ciężarowymi z ładunkiem. Waga jednego z nich to 32 tony, czyli w sumie 512 to obciążenia. Natomiast na most Wilczy Kąt nad Oławą wieczorem wjedzie 12 samochodów o tej samej wadze, czyli łącznie 384 tony. Co ciekawe, budowa konstrukcji obu mostów była konsultowana z wojskiem, aby mogły wytrzymać obciążenie czołgów. Można spodziewać się więc, że dzisiejsze próby wypadną pomyślnie.