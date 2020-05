Wielki, nowy park we Wrocławiu. Zobacz, gdzie powstanie!

Ponieważ mowa o dużym terenie, wymagającym sporego nakładu pracy i środków, konieczne będzie etapowanie inwestycji. W pierwszym etapie wykonana zostanie koncepcja zagospodarowania, dokumentacja projektowa, oczyszczenie terenu ze wszystkiego, co mogłoby być niebezpieczne oraz przeprowadzenie prac porządkowych. Szacunkowy koszt tego etapu wynosi 2 mln zł. Niezbędne będą m.in. dosadzenia drzew i krzewów. O tym, co jeszcze może się pojawić na tym terenie, omówione ma zostać w trakcie kolejnych konsultacji. Te zaplanowano na 9 grudnia o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Nyskiej 66. Można też przekazać swoją opinię poprzez formularz, który będzie dostępny do 23 grudnia. Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Stowarzyszenie Żółty Parasol w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerzy konsultacji: grupa Przyjazny Tarnogaj oraz Rada Osiedla Tarnogaj.

Teren, na którym ma powstać park to dziś to nieużytkowane tereny kolejowe, które na mocy zawartej we wrześniu 2019 r. umowy dzierżawy zostały przekazane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. gminie Wrocław. Podpisana umowa dotyczy 5,25 hektara gruntu z docelowych ok. 12 hektarów. Wąski pas terenu, który ma być przekształcony w park, zaczyna się na wysokości ul. Pułaskiego, a kończy aż na ul. Armii Krajowej.