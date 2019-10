Weekend we Wrocławiu na sportowo. Zapraszamy na mecz Ślęza Wrocław - Energa Toruń

- Zawsze uważam, że trzeba zaczynać od siebie, a nie od przeciwnika. To było wyraźnie widoczne w Bydgoszczy. To my nie funkcjonowaliśmy, a rywalki grały bardzo dobrze. Cały ten tydzień skupialiśmy się na sobie. Taki mecz jak z Artego uwypuklił wszystkie nasze problemy, zarówno defensywę, jak i funkcjonowanie w grze w ataku. Niektóre zawodniczki po dwóch miesiącach nie do końca opanowały system, który próbujemy realizować w ofensywie - tłumaczy trener Arkadiusz Rusin.

- Na pewno mamy gdzieś ten mecz z tyłu głowy. Wiemy, co się wydarzyło, wiemy, co zrobiłyśmy źle. Miałyśmy analizę wideo, którą trenerzy przygotowali na następny dzień i mogłyśmy ze spokojną głową ocenić to, co się wydarzyło. Skupiamy się przede wszystkim na błędach, które popełniliśmy w ostatnim meczu i na tym, co musimy poprawić indywidualnie i jako zespół. Nasza postawa w poprzednim spotkaniu była bardzo zła i myślę, że wszystkie zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Bez względu na to, z kim będziemy się mierzyć, musimy skupić się na sobie - mówi Agata Dobrowolska.

Przeciwniczki z Torunia są jedną z dwóch drużyn w Energa Basket Lidze Kobiet, która jeszcze nie zasmakowała zwycięstwa. Druga to beniaminek - AZS Uniwersytet Gdański. Oba zespoły legitymują się takim samym bilansem małych punktów: -119. W przypadku Energi lwią część bilansu stanowi niezwykle bolesna porażka przed własną publicznością w ostatniej serii spotkań. Do grodu Kopernika przyjechała wówczas Wisła Kraków i wyjechała ze zwycięstwem 111:58. Trener Elen Szakirowa miała do dyspozycji zaledwie sześć zawodniczek - poza grą były Weronika Telenga, Paulina Niedziółka, Emilia Tłumak i Maja Scekić. Według doniesień medialnych dwie ostatnie koszykarki mają wystąpić we Wrocławiu, choć nie jest to oczywiście nic pewnego.