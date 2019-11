We wtorek 15 ulic bez prądu. Nawet do godz. 17

Oto ulice i godziny, kiedy może nie być prądu:

Godz. 7 - 16

Psie Pole: Berenta od 64 do 70 parzyste, Kasprowicza od 105 do 115 i od 100 do 112, Domanowicka, Wilanowska od 27 do 53 nieparzyste, Staropolska, Bończyka od 37 do 53 i od 28 do 54, Lindego, Goszczyńskiego, Rowerowa, pl. Obrońców Helu,

Fabryczna: Głuszycka, Przechodnia od 1 do 5 i od 2 do 6, Starogajowa od 7 do 31 i od 6 do 32, Drogosławicka od 35 do 53 i od 38 do 44

Godz. 7 - 17

Krzyki: Krakowska od 88 do 100 parzyste.