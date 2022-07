We Wrocławiu żyje 19 gatunków płazów i gadów. To prawie wszystkie z polskiej reprezentacji nizinnej Błażej Organisty

We Wrocławiu mamy dwa gatunki węży oraz trzy gatunki jaszczurek. Jeden z tych gatunków został po raz pierwszy stwierdzony w lipcu 2021 roku okolicach Promenady Krzyckiej. Który? Dowiecie się, przeglądając slajdy. Możecie robić to przy pomocy myszki, klawiatury lub gestów na telefonie. Pixabay.com Zobacz galerię (17 zdjęć)

We Wrocławiu, wzdłuż doliny Odry i na terenie miasta, można spotkać 14 gatunków płazów i 5 gatunków gadów. To niemal cały polski skład nizinny. Brakuje jedynie kilku gatunków, głównie górskich oraz żmii zygzakowatej. Najczęstszym gatunkiem jest żaba. Warto pamiętać, że to, co zwykło się żabą nazywać, żabą w rzeczywistości nie jest. Nie jest żabą rzekotka i nie jest ropucha, nie jest kumak i nie jest grzebiuszka. Tylko żaba to żaba. W zasadzie wszystkie płazy i gady we Wrocławiu wykazują spadek liczebności populacji. Niegdyś miały dużo lepsze warunki do życia, obecnie jednak nasilają się zjawiska, które stanowią dla nich poważne zagrożenie, takie jak: samochody, osuszanie terenów, zanieczyszczenia wód, mniej miejsc rozrodu i zimowania, zarybianie akwenów. Galerię przygotowaliśmy na podstawie i z wykorzystaniem opisów z broszury “Wrocławska przyroda. Płazy i gady” autorstwa Aleksandry Kolanek z towarzystwa herpetologicznego Natrix.