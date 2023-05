Wałbrzyska Noc Muzeów już za kilka dni! Co będzie można zobaczyć? Między innymi miejsca zamknięte dla turystów

Już za kilka dni, dokładnie w sobotę 20 maja, Wałbrzyska Noc Muzeów. To pierwsza edycja wydarzenia wpisującego się w przypadającą na ten dzień międzynarodową imprezę, czyli Europejską Noc Muzeów. W wielu krajach będzie można zatem w godzinach nocnych odwiedzać setki muzeów, galerii i instytucji kultury.

W Wałbrzychu na ten dzień bardzo interesująca ofertę przygotowały: Muzeum Porcelany, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska. Będzie można między innymi zajrzeć do miejsc i zobaczyć eksponaty, która na co dzień nie są udostępniane turystom. A wszystko to za darmo, jedynie w Starej Kopalni zapłacimy symboliczną złotówkę.