Wakacyjny wieczór z gwiazdami w Żmigrodzie. Zobaczcie ZDJĘCIA i FILM

Koncerty "Wakacyjny wieczór z gwiazdami" to proponowany dla mieszkańców i gości cykl letnich koncertów. Koncerty to nie wszystko. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie przygotował w okresie wakacyjnym wiele innych atrakcji. Już 16 lipca odbędzie się Żmigrodzki Maraton na raty, czyli Nordic Walking zaraz później 22 lipca 10-lecie zespołu Humorek i wystawa owczarków niemieckich. Zapraszamy do Żmigrodu do Zespołu Pałacowo-Parkowego warto tu być. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie i zakocha się w tym magicznym miejscu.

Zobaczcie zdjęcia i film z Wakacyjnego wieczoru z gwiazdami

