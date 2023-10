W Wałbrzychu w akcji 250 strażaków - ratowników. Zobaczcie zdjęcia!

W ćwiczeniach bierze udział około 250 strażaków ratowników. Jest cała masa specjalistycznego sprzętu. Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz m.in. Kompanię logistyczną "Dolny Śląsk". Biorą w nich udział m.in. grupy specjalistyczne z Wrocławia, Lubina i Wałbrzycha. Są też strażacy z jednostek OSP, są równieź z Jeleniej Góry, także z Czech i z Ukrainy. Ukraińcy w roli obserwatorów, a część strażaków z Czech uczestniczy w ćwiczeniach. Potrwają one do wtorku (przeniosą się jeszcze wtedy na Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach) do godz. 14.30. Zobaczcie zdjęcia!