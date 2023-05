W Wałbrzychu trwa budowa drugiego Lokalnego Centrum Biznesu! Hala przy ul. Villardczyków będzie gotowa za kilka miesięcy!

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to spółka, w której inwestycje i rozwój biznesu idą w parze z troską o rozwój lokalnych społeczności. Właśnie dlatego — nowe hale przemysłowo-magazynowe — to nie tylko budynki, ale przede wszystkim realna inwestycja w przyszłość. To inwestycje, które bez wątpienia sukcesywnie zwiększają atrakcyjność biznesową i inwestycyjną. Są gwarantem tego, że w mniejszych miejscowościach, ten biznes będzie cały czas rósł i będą pojawiali się nowi przedsiębiorcy - mówi Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE.