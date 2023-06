WSSE Invest-Park wybudowała nową drogę. Właśnie ją otwarto! Zobaczcie zdjęcia

W poniedziałek (5 czerwca 2023) podczas specjalnego briefingu prasowego oficjalnie uruchomioną nową drogę przy ul. Strefowej w Bolesławcu. W trybie "wybuduj", wykonane zostały jezdnia drogowa, nawierzchnia, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca.

- Bolesławiec to miejsce o ogromnym potencjale. Miasto o bogatej historii i dziedzictwie, znane na całym świecie z produkcji pięknej ceramiki, ale też miejsce, które stale się rozwija. Które patrzy w przyszłość z optymizmem dzięki zaangażowaniu i pracy wielu przedsiębiorców - Favorite Gifts, Hoerbiger, Odrapak czy Logistic Park. Choć Bolesławiec znajduje się już dzisiaj pod opieką naszej siostrzanej strefy to Invest-Park do końca realizuje swoje zobowiązania i deklaracje złożone firmom, a droga, którą wybudowaliśmy jest tego najlepszym przykładem. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim inwestorom, którzy zdecydowali się na współpracę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną i ulokowali swój kapitał na naszych terenach - tych aktualnych i tych historycznych - powiedział podczas spotkania z mediami Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotr Wojtyczka.