Kolejna duża inwestycja w WSSE „Invest-Park”. Bosch wybuduje fabrykę w Dobromierzu!

Fabryka Boscha w Dobromierzu ma kosztować 1,2 mld zł

– Jestem bardzo dumny, że mogę ogłosić powstanie kolejnego zakładu produkcyjnego Grupy Bosch w Polsce. Firma Bosch od wielu lat produkuje w naszym kraju komponenty do układów hamulcowych, urządzenia AGD i osprzęt do elektronarzędzi. Teraz powitamy nowy, innowacyjny produkt, który jest ważnym rozwiązaniem grzewczym opartym na OZE – pozwala na ograniczenie użycia paliw kopalnych i wspiera przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. To świetna wiadomość zarówno dla Polski, jak i dla Grupy Bosch w Polsce – mówi Rafał Rudziński, prezes zarządu firmy Robert Bosch i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Niemiecka firma zainwestuje w nowy zakład produkcyjny blisko 1,2 mld złotych do końca 2027 roku. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku, a produkcja powinna ruszyć na przełomie 2025 i 2026 roku. W fabryce do 2027 roku ma powstać około 500 nowych miejsc pracy. W Dobromierzu będą produkowane zewnętrzne i wewnętrzne jednostki pomp ciepła, głównie na rynek europejski.

Dziewiąta fabryka Boscha w Polsce, pierwsza pomp ciepła

Fabryka w Dobromierzu dobrze usytuowana

Wiele z argumentów podobnych do tych przytaczanych przez ministra przemawiało także, za lokalizacją fabryki w Dobromierzu. To przecież bardzo blisko Wałbrzycha i tylko 70 kilometrów od Wrocławia. Dolny Śląsk ma natomiast centralne położenie w Europie Środkowej i dobrze rozwinięte połączenia logistyczne z rynkami docelowymi. To obniża koszty i powinno mieć wpływ na ostateczną cenę produkowanych tu pomp ciepła.

Do tego bliskość wrocławskich, uznanych uczelni i instytutów badawczych zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry.