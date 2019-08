Uważajcie. Od soboty spore zmiany w kursowaniu wrocławskiego MPK. Zobaczcie szczegóły

Utrudnienia w podróżowaniu wrocławskim MPK odczują także mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Świniar i Widawy. Z powodu rozpoczęcia prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 342, w tym Pełczyńskiej (na odcinku od Podbiałowej do ulicy Kominarskiej) niezbędne jest wprowadzenie zmian w kursach autobusów 105, 108, 111 i nocnej linii 246. * Autobusy linii 105, 111 i 246 kursujące ze Świniar lub pętli przy ulicy Kminkowej w kierunku Kromera i placu Grunwaldzkiego zostaną skierowane objazdem od ulicy Pełczyńskiej przez ulicę Kominiarską, Księgarską, Sułowską, Żmigrodzką i Nowaka-Jeziorańskiego do ulicy Obornickiej z pominięciem przystanku "Osobowice (stacja kolejowa)", "Ostowa" i "Ćwiczebna". * Autobusy linii 108 kursujące z Pracz Widawskich do Dworca Nadodrze pojadą przez ulicę Księgarską, Sułowską, Żmigrodzką, Nowaka-Jeziorańskiego do ulicy Obornickiej i dalej swoją stałą trasą przejazdu. * W kierunku przeciwnym trasa autobusów linii 105, 108, 111 i kursów nocnych linii 246 pozostanie bez zmian przez ulicę Pełczyńską. * Przystanek "Kominiarska" w stronę centrum miasta zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację na ulicę Kominiarską za skrzyżowaniem z ulicą Pełczyńską w kierunku Osiedla Widawa.

Pawel Relikowski / Polska Press