Uwaga, nadciągają przymrozki. Przeczytaj ostrzeżenie meteo dla Wrocławia

Właśnie wydano ostrzeżenie meteorologiczne dla Wrocławia, jak również dla całego województwa dolnośląskiego przed ujemnymi temperaturami. Będzie ono obowiązywało przez najbliższe dni.

O ile w Sudetach możemy się przez całą dobę spodziewać ujemnych temperatur, to już na nizinach, m.in. we Wrocławiu przymrozki pojawią się nocą i wczesnym rankiem. Niestety w ciągu dnia też nie będzie najcieplej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wydanym w sobotę po południu ostrzeżeniu dla miasta Wrocławia informuje, że:

Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -6°C, a przy gruncie do -8°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wzrastać będzie od około 2 - 3 stopni na plusie w niedzielę i poniedziałek, a później do 4 - 5 stopni Celsjusza we wtorek.

Temperatury zbliżone do 10 stopni w ciągu dnia i brak przymrozków powrócą dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia.