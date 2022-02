Uwaga, na Dolnym Śląsku znów będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie meteo [PROGNOZA POGODY]

Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem na Dolnym Śląsku. Na szczęście nie będą to już niszczycielskie wichury. We Wrocławiu najmocniej wiało będzie w nocy z wtorku na środę (22/23 lutego) - w porywach nawet 75 km/h.

Wydane ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem dotyczy całego województwa dolnośląskiego. Obowiązuje od godziny 3 w nocy z wtorku na środę, do godz. 15 w środę (23 lutego). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

Sprawdź aktualną prognozę pogody, klikając w poniższą mapę: