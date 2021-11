Uparty jak osioł? Zdrowy jak ryba? Ile w tym jest prawdy, a ile kłamstw! (WYJAŚNIAMY) Konrad Bałajewicz

"To jest zdecydowanie mit - ryby nie są żadną wyjątkową grupą kręgowców. Nie mają nadzwyczajnego zdrowia. Często dopadają je przeróżne schorzenia, od infekcji bakteryjnych, poprzez inwazje pasożytnicze po choroby nowotworowe."

Prof. Grzegorz Zaleśny, dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej i Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podjął się trudnego zadania polegającego na naukowym wyjaśnieniu etymologii popularnych powiedzeń o zwierzętach. Sprawdził, czy są one faktem, czy zwykłym mitem.