Ul. Osobowicka i Krotoszyńska w remoncie. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Trwa remont ulicy Osobowickiej. Zamknięty jest fragment tej ulicy w pobliżu pętli tramwajowej. Prace prowadzone są także na pobliskiej ulicy Krotoszyńskiej. - Wykonawca przebudował już kanalizację na ulicy Krotoszyńskiej i rozpoczął tam układanie stabilizacji pod jezdnię - informują Wrocławskie Inwestycje nadzorujące prace. - W pobliżu pętli tramwajowej na Osobowickiej trwają także roboty przy kanalizacji oraz przy budowie park and ride - dodają urzędnicy. Przypomnijmy, że Osobowicka od obwodnicy śródmiejskiej do skrzyżowania z ulicą Lipską ma być remontowana do końca 2020 roku.

