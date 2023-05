Zabójstwo w Jedlinie-Zdroju: 51-letniej kobiecie grozi dożywocie, wcześniej odbywała wyrok pozbawienia wolności

12 maja w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu przesłuchano podejrzaną o zabójstwo mieszkankę podwałbrzyskiego uzdrowiska.

- W dniu dzisiejszym prokurator ogłosił 51-letniej kobiecie zarzut popełnienia zabójstwa, który zaklasyfikowaliśmy z art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego, przy czym - jako że ta osoba była wcześniej karana i odbywała karę pozbawienia wolności - to prokurator przyjął, że sprawczyni działała w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywie - zaznacza prokurator Marcin Witkowski, szef Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Jak udało nam się ustalić, 51-latka była wcześniej karana za znęcanie się i odbywała za ten czyn karę pozbawienia wolności. Po wysłuchaniu zarzutu kobieta złożyła wyjaśnienia.

- Przyznała się do zadawania poszkodowanemu uderzeń, ale nie przyznała się do spowodowania jego śmierci i złożyła wyjaśnienia. Są one częściowo zbieżne z naszymi ustaleniami, a częściowo są zupełnie sprzeczne z materiałem dowodowym. który zgromadziliśmy - dodaje nasz rozmówca.