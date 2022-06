Tysiące mieszkańców Wrocławia bez prądu i wody! Wyłączenia na kilkudziesięciu ulicach

W tym tygodniu (od 6 do 10 czerwca) tysiące mieszkańców przy kilkudziesięciu ulicach będzie musiało zmierzyć się z brakiem prądu i wody w domach lub mieszkaniach. Przerwy w dostawach będą trwały przez kilka, kilkanaście godzin. Wyłączenia prądu we Wrocławiu spowodowane są modernizacją sieci elektrycznej. Wody nie będzie z powodu prac na sieciach wodociągowych, których celem jest m. in. usuwanie awarii. Zobacz, gdzie nie będzie prądu i wody w następnym dniu na kolejnym zdjęciu. Posługuj się gestami, strzałkami lub myszką

Polska Press