Tysiące litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni trafiły do Wrocławia

- Produkcję płynu do dezynfekcji rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu. Co ważne właściwości płynu są nie tylko bakteriobójcze, ale mają działanie antywirusowe. Wczoraj uzyskaliśmy pozwolenie na stosowanie płynu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pomimo dostosowania maszyn do produkcji płynu, co udało nam się zrobić szybko, nasze moce są ograniczone, ponieważ jeden ze składników alkohol etylowy 96% jest bardzo drogi i niestety coraz mniej go na rynku - informuje PCC Rokita z Brzegu Dolnego.

W przyszłym tygodniu tysiąc litrów płynu do dezynfekcji otrzyma Urząd Miejski Wrocławia.